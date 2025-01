Attentati contro le forze dell'ordine: la violenza in aumento a Torino

Un attacco premeditato al cantiere di Chiomonte

La scorsa notte, il cantiere di Chiomonte è stato teatro di un attacco violento da parte di antagonisti che si oppongono alla Tav. Secondo quanto riportato da Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, i manifestanti hanno lanciato petardi con chiodi attaccati con nastro adesivo, un gesto che non può essere considerato una semplice provocazione. Questi atti, definiti da Bravo come veri e propri attentati, mettono a rischio la vita di chi lavora per garantire la sicurezza pubblica.

La violenza non si ferma

Bravo ha anche denunciato che durante il concerto di Capodanno a Torino, si sono verificati episodi simili, con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi delle autorità nel delimitare l’area rossa e controllare l’accesso alla piazza Castello, la violenza è esplosa, mostrando un lato oscuro della protesta che non può essere ignorato. “La violenza da parte di questi individui è intollerabile”, ha affermato Bravo, sottolineando l’importanza di non minimizzare tali atti.

Un fenomeno in crescita

La situazione a Torino non è isolata. Gli attacchi contro le forze dell’ordine seguono uno schema consolidato, caratterizzato da una violenza inaudita. Bravo ha evidenziato come questi attacchi siano mirati a ferire gli agenti, con l’intento di mandare qualcuno al pronto soccorso. Questa escalation di violenza è inaccettabile e richiede una risposta ferma da parte delle istituzioni. La sicurezza dei cittadini e degli agenti deve essere una priorità, e ogni atto di violenza deve essere condannato senza riserve.