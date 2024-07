Un gesto estremista quello di cui si parla in queste ore. Durante un comizio che Donald Trump – in corsa alle elezioni americane – stava tenendo in Pennsylvania, un 20enne gli ha sparato tentando di assassinarlo. Lo ha preso di striscio ferendolo, ma una persona è morta e ci sono due feriti gravi fra il pubblico.

L’attentato a Donald Trump

I democratici hanno deciso di sospendere annunci e comizi in segno di rispetto verso Trump. Il candidato repubblicano è stato raggiunto dagli spari di un uomo che è riuscito ad arrivare fino a 150 metri di distanza. Poco dietro di lui c’erano i cecchini della polizia e non si capisce come mai non siano intervenuti prima.

Biden ha anche cercato di raggiungere Trump al telefono

Di certo cambiano i toni di una campagna elettorale che si inserisce in un contesto di spaccatura profonda. In alcuni stati chiave aveva già un netto vantaggio come appunto in Pennsylvania, questo fatto aumenta la solidarietà dei cittadini verso il Tycoon.

Ad ogni modo, l’attentatore è stato ucciso. I suoi social erano colmi di messaggi politici di odio verso Trump.

Dalle immagini si vede Trump che viene colpito all’orecchio ma nonostante la scia di sangue, esce di scena alzando il pugno in saluto dei suoi sostenitori e per mostrargli che sta bene,

Il responsabile dell’attentato ucciso da un cecchino

Vestito in tuta mimetica e appostato vicino al palco, l’uomo ha sparato con un fucile in stile Air e poi è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. La notizia è stata riferita dai media americani, intanto Donald Trump ha lasciato l’ospedale dove era stato portato.

Con questo episodio ha praticamente sfiorato la morte perché il colpo che lo ha ferito all’orecchio, lo ha mancato in pieno volto per soli 2 centimetri.

Sui social circola non solo il video del momento del caos ma anche quello che mostra il corpo dell’attentatore che giace sul tetto dell’edificio dove si era appostato, ovvero quello di una ditta manifatturiera.

Secondo alcuni giornalisti, il tetto era vicinissimo al palco e a quella distanza, un tiratore migliore avrebbe potuto raggiungere e uccidere senza problemi il suo obiettivo.