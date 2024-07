Quello che è accaduto a Donald Trump ha scioccato tutto il mondo. Il tycoon ha rischiato la vita in un attentato che ha ricordato l’uccisione di Kennedy. L’ex presidente americano è stato colpito di striscio dal proiettile sparato durante il suo ultimo comizio: Joe Biden è tornato sull’episodio e ha parlato a tutti gli americani.

Attentato a Trump, Biden parla agli americani: il discorso

Il presidente americano in carica ha preso assolutamente le distanze da quanto accaduto e ha parlato così alla Nazione: “L’attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro“. Biden ha poi proseguito, facendo riferimento all’attacco all’ex presidente in Pennsylvania: “Non siamo nemici, siamo tutti americani“.

Attentato a Trump, Biden parla agli americani: le elezioni

Ormai manca sempre meno tempo al momento decisivo, le elezioni americane di novembre 2024. L’attesa sta crescendo, ma i toni devono essere necessariamente abbassati: “La violenza politica non può essere normalizzata” – ha dichiarato ancora Joe Biden – “Ribadisco che la posta in palio in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole“.