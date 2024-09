Attentato a Trump, la frase choc di Musk: "Nessuno lo farà"

“Non c’è nessuno che stia cercando di uccidere Biden/Kamala.”

Attentato a Trump, Musk: “Questo è il punto che sto sottolineando”

Elon Musk, il numero uno di X, interviene così sui suoi social media dopo il tentativo di omicidio dell’ex presidente americano Donald Trump. Musk sostiene la candidatura di Trump e ha preso posizione pubblicamente dopo l’attentato subito dall’ex presidente a luglio, quando è stato colpito all’orecchio da un proiettile sparato da un cecchino durante un comizio in Pennsylvania. E a chi gli chiede di “rivalutare questo post” perché “la situazione sta sfuggendo di mano” e “dobbiamo unirci”, il CEO Tesla replica: “Nessuno ha mai cercato di farlo, questo è il punto che sto sottolineando e nessuno lo farà”.

Musk si confronta con vari utenti dopo il tentativo di omicidio, condividendo le opinioni di coloro che trovano “folle” la situazione. C’è anche spazio per un breve scambio di battute con Stephen King. Lo scrittore, come è noto, è contrario a Trump. Dato che l’ex presidente ha manifestato apertamente il suo “odio” per Taylor Swift in un post su Truth, la pop star che sostiene Kamala Harris, King vuole precisare: “Amo Taylor Swift. La sua musica mi fa felice. Fine della storia”. Musk vorrebbe ulteriori dettagli: “Quali canzoni di Taylor Swift preferisci?”. Nessuna risposta.