La truffa telefonica che inganna gli Albertani

Un contabile di Okotoks, Brian Fea, ha lanciato un allerta per i residenti dell’Alberta riguardo a una nuova truffa telefonica che si finge STARS Air Ambulance. Giovedì scorso, il 31 ottobre, Fea ha ricevuto una chiamata inaspettata che lo informava di aver vinto un premio di $500.000. Sebbene fosse interessato, ha subito notato che i premi vengono solitamente assegnati a marzo, non a metà novembre. “È una di quelle chiamate che sembrano troppo belle per essere vere,” ha dichiarato Fea, evidenziando come la sua intuizione lo abbia messo in guardia.

Dettagli della truffa

Durante la conversazione, il truffatore ha chiesto a Fea se avesse carta e penna per annotare il numero vincente e altre informazioni. A questo punto, Fea ha notato che il nome sul display del telefono era scritto S-T-A-R-Z, anziché S-T-A-R-S. Questo errore ha sollevato ulteriori sospetti. Il chiamante ha poi richiesto informazioni bancarie, affermando che il premio sarebbe stato emesso dalla RBC (Royal Bank of Canada) e che era necessario registrarsi presso l’agenzia delle entrate canadese (CRA), con un costo di $400 per la registrazione. “Non c’è modo che io ti dia il numero della mia carta di credito al telefono,” ha risposto Fea, prima che il truffatore riattaccasse.

Il parere di STARS Air Ambulance

Contattata da Global News, STARS Air Ambulance ha confermato che la loro organizzazione e la lotteria associata sono state utilizzate da truffatori per anni, con un aumento delle segnalazioni durante il periodo festivo. “Mentre contattiamo alcuni dei nostri vincitori di premi principali per telefono, non chiederemmo mai informazioni sensibili come i dati bancari e certamente non richiederemmo denaro per reclamare un premio,” ha dichiarato un portavoce dell’organizzazione. È fondamentale che i cittadini siano vigili e non cadano nella trappola di queste frodi, che mirano a sfruttare la buona fede delle persone.