I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Piombino per un principio di incendio scaturito nella sala macchine di un traghetto

Attimi di paura al porto di Piombino nel pomeriggio di oggi, martedì 20 agosto, poco dopo le 15. Si è verificato un principio di incendio che si è sviluppato nella sala macchine del traghetto della Corsica Sardinia Ferries in partenza per l’Isola d’Elba.

Il principio di incendio sul traghetto a Piombino

Sono state evacuate circa 300 persone, tra passeggeri e personale dal traghetto Corsica Express three.

Il traghetto diretto all’Elba aveva lasciato il molo, ma ha dovuto far rientro a causa di una grande ed improvvisa fuoriuscita di fumo da una sala interna. In pochi istanti è stato attivato il piano di maxi emergenza che ha consentito di far arrivare sul porto vigili del fuoco da Piombino, Grosseto, Cecina e Follonica.

I passeggeri e il personale della compagnia di navigazione sono stati fatti scendere dallo scivolo a mare e messi in sicurezza.

L’intervento dei soccorsi a Piombino

I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 autoscale oltre che con 3 squadre, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo Vf di Cecina.

Una volta completata l’operazione di sbarco di tutti i passeggeri si cercherà di riaprire il portellone del garage per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Infine, potranno essere fatte sbarcare le auto bloccate all’interno del garage.

I feriti sul traghetto

Al momento non si registrano feriti che destano particolare preoccupazione, solo un passeggero con attacco di panico e un altro con lievi escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo. La notizia è stata confermata dal presidente della Toscana Eugenio Giani sui social.

Lo sbarco dei passeggeri con gli scivoli di emergenza si è ritenuto necessario poiché il principio di incendio ha compromesso la funzionalità del portellone.