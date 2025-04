Messaggi istituzionali e personali

In occasione della Pasqua, i leader politici italiani hanno condiviso i loro auguri, alternando toni istituzionali e momenti più personali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso i suoi auguri con un messaggio sentito, sottolineando l’importanza della salute e della comunità. “Alle concittadine e ai concittadini auguro sentitamente buona Pasqua e vi unisco un particolare ringraziamento per gli auguri che mi sono stati rivolti in questi giorni per la mia salute”, ha dichiarato Mattarella, evidenziando il legame tra la sua figura e il popolo italiano.

Simboli e tradizioni pasquali

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scelto di utilizzare l’immagine di un uovo di Pasqua tricolore, simbolo di unità e speranza. “Auguro a tutti una Pasqua serena, che porti speranza e gioia da condividere in famiglia e con gli amici”, ha scritto, dimostrando come la Pasqua possa essere un momento di riflessione e condivisione. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha richiamato la sacralità della festività, citando il messaggio Urbi et Orbi di Benedetto XVI, un richiamo alla spiritualità che caratterizza questo periodo dell’anno.

Auguri social e momenti privati

La premier Giorgia Meloni ha scelto un approccio più informale, condividendo un selfie su Instagram circondata da fiori, un gesto che riflette un desiderio di normalità e serenità dopo giorni intensi di lavoro. Il vicepremier Matteo Salvini ha invece optato per un’immagine tradizionale, scartando un grande uovo di Pasqua, simbolo di abbondanza e gioia. Le parole di speranza per la resurrezione sono state espresse anche da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, che ha augurato una Pasqua di pace ai suoi follower.

Riflessioni familiari e battute politiche

Matteo Renzi ha scelto di trascorrere la Pasqua in famiglia, condividendo un momento speciale con la nonna Maria, che sta per compiere 105 anni. Questo gesto sottolinea l’importanza dei legami familiari in un periodo di celebrazione. D’altra parte, Carlo Calenda, leader di Azione, ha utilizzato l’occasione per una battuta politica, chiedendosi se sia più difficile coordinare una foto di famiglia o superare il bipolarismo italiano. Infine, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha personalizzato i suoi auguri con un “biglietto” che ritrae sorrisi e mani da stringere, un’immagine che evoca unità e comunità.