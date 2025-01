Aumento dei feriti durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia

Aumento dei feriti durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia

Un bilancio allarmante

Durante i festeggiamenti per il Capodanno 2024, l’Italia ha registrato un preoccupante aumento dei feriti, con un totale di 309 persone coinvolte, di cui 69 ricoverate in ospedale. Questo dato segna un incremento significativo rispetto all’anno precedente, quando si erano contati solo 27 feriti e 49 ricoveri. La Polizia di Stato ha reso noto che i festeggiamenti, purtroppo, non sono stati privi di incidenti gravi, evidenziando la necessità di una riflessione profonda sulle modalità di celebrazione.

Fatti di violenza e ferimenti

Tra i dati più allarmanti, si segnalano 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, un numero che si mantiene in linea con le statistiche del 2024. Tuttavia, ciò che desta maggiore preoccupazione è l’aumento dei ferimenti tra i minori, che quest’anno ha raggiunto il numero di 90, rispetto ai 64 dello scorso anno. Questo incremento solleva interrogativi sulla sicurezza dei giovani durante eventi pubblici e sulla necessità di interventi mirati per garantire la loro protezione.

Feriti gravi e arresti

Il numero di feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, ha anch’esso mostrato un aumento, con 34 casi segnalati. Questo dato è particolarmente allarmante e richiede un’analisi approfondita delle cause. Inoltre, le forze dell’ordine hanno registrato un incremento di arresti e denunce durante le celebrazioni, evidenziando un clima di tensione e violenza che ha caratterizzato la notte di Capodanno. È fondamentale che le autorità competenti prendano misure adeguate per affrontare questa situazione e garantire la sicurezza pubblica in futuro.