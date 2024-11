Il contesto della mobilità a Milano

Milano, conosciuta per la sua area a traffico limitato (ZTL) più estesa d’Italia, si trova ad affrontare una situazione paradossale: nonostante le misure adottate per ridurre l’uso delle automobili, il numero di veicoli in circolazione continua a crescere. Secondo i dati forniti dall’Amat, l’Agenzia per la mobilità, l’ambiente e il territorio, gli ingressi delle automobili in area B, che copre oltre il 70% del perimetro metropolitano, sono aumentati del 2,3% nei giorni feriali nell’ultimo anno. Questo incremento solleva interrogativi sulle politiche di mobilità e sull’efficacia delle restrizioni imposte.

Le cause dell’aumento del traffico

Le ragioni di questo aumento sono molteplici e complesse. In primo luogo, la pandemia ha cambiato le abitudini di mobilità dei cittadini. Con il lavoro da remoto e la chiusura di molte attività, molte persone hanno ripreso a utilizzare l’auto per spostamenti che prima avvenivano con i mezzi pubblici. Inoltre, la mancanza di un sistema di trasporto pubblico efficiente e capillare ha spinto molti a preferire l’auto privata. Le infrastrutture stradali, spesso inadeguate, non riescono a sostenere l’aumento del traffico, creando congestione e aumentando i tempi di percorrenza.

Le politiche di mobilità sostenibile

Per affrontare questa situazione, Milano deve rivedere le sue politiche di mobilità. È fondamentale investire in un trasporto pubblico più efficiente e accessibile, che possa convincere i cittadini a lasciare a casa l’auto. Progetti come l’ampliamento delle piste ciclabili e l’incremento delle zone pedonali sono passi nella giusta direzione, ma necessitano di un’implementazione più rapida e di una maggiore promozione. Inoltre, è essenziale sensibilizzare la popolazione sui benefici della mobilità sostenibile, non solo in termini di riduzione del traffico, ma anche per la salute e l’ambiente.