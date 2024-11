Un incremento allarmante delle chiamate

Nei primi nove mesi del 2023, il numero antiviolenza 1522 ha ricevuto ben 48mila contatti, un dato che segna un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento non è solo un numero, ma rappresenta un segnale preoccupante della crescente incidenza della violenza di genere nel nostro paese. Le modalità di contatto, che includono telefonate, app e chat, mostrano come le vittime stiano cercando aiuto in modi diversi, ma la necessità di supporto rimane costante.

Statistiche tragiche sulle vittime

Fino al 18 novembre, sono state 99 le donne uccise da mariti o compagni, un dato che fa riflettere profondamente sulla gravità della situazione. Queste statistiche non sono solo numeri, ma rappresentano vite spezzate e famiglie distrutte. La violenza di genere è un fenomeno che colpisce trasversalmente la società, e ogni caso rappresenta una sconfitta per tutti noi. È fondamentale che le istituzioni e la società civile si uniscano per affrontare questa emergenza.

Iniziative per sensibilizzare e prevenire

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, sono state organizzate diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra queste, l’installazione a Palazzo Mondadori, che si tinge di rosso in memoria delle vittime, rappresenta un forte messaggio visivo. Tali eventi non solo commemorano le vittime, ma servono anche a promuovere una cultura di rispetto e prevenzione, fondamentale per combattere la violenza di genere.