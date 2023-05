Home > Video > Autista ha un malore alla guida: 13enne va alla guida del bus Autista ha un malore alla guida: 13enne va alla guida del bus

É per tutti un piccolo eroe il 13enne che, accortosi che l'autista dello scuolabus aveva perso conoscenza a causa di un malore improvviso, senza esitazione si è messo ai comandi del mezzo riuscendo a fermarlo. E poi ha chiesto ai compagni di telefonare subito al 911. Quando gli han chiesto come faceva a sapere in che modo si guidasse il bus ha risposto: "Perché lo vedo fare tutti i giorni".