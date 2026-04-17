Autocisterna di etere ribaltata su A14, morto l'autista

Milano, 17 apr. (askanews) – Si sono concluse stamattina le operazioni dei Vigili del fuoco lungo l’autostrada A14, nel tratto bolognese all’altezza del km 26, in seguito al ribaltamento di un’autocisterna carica di etere avvenuto nel pomeriggio di ieri.L’intervento, iniziato alle ore 16 con l’impiego di 10 squadre del Comando di Bologna, tra cui 4 autobotti e il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), ha visto anche il supporto del nucleo travasi giunto da Milano per la gestione della sostanza infiammabile.Durante la notte, le squadre hanno effettuato il travaso completo del carico di etere su un’altra cisterna.

Le attività sono state costantemente monitorate anche con droni dotati di termocamere per il controllo delle temperature e dell’area.Nell’incidente ha perso la vita l’autista dell’autocisterna. Sul posto ha operato anche la Polizia di Stato, il personale di Autostrade e personale sanitario.