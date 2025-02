Automobilismo, la 1000 Miglia Experience Italy al sud dall'11 aprile

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – La 1000 Miglia Experience Italy, l’evento italiano della Freccia Rossa che debutterà nelle prossime settimane, offrirà un’esperienza di guida attraverso l’Italia Meridionale, dalla sponda tirrenica a quella adriatica, alla scoperta di meraviglie fra le quali spiccano ben 4 siti patrimonio Unesco: la Costiera Amalfitana, i Sassi di Matera, i Trulli di Alberobello e Castel del Monte. Nata dall’esperienza positiva della Sorrento Roads, la prima 1000 Miglia Experience Italy avrà il suo prologo proprio nel centro della cittadina sorrentina dove si terrà, nel tardo pomeriggio di giovedì 10 Aprile, la sfida 1 vs 1 a eliminazione diretta valida per il Trofeo Città di Sorrento.

Dopo il via di venerdì 11 aprile, gli equipaggi percorreranno la Costiera Amalfitana e proseguiranno verso Salerno fino a, pochi chilometri più a sud, entrare nel porto turistico di Marina d’Arechi e svolgere qui le prime Prove Cronometrate. Una virata verso l’entroterra raggiungerà Caggiano, sede del primo pranzo in gara. Nel pomeriggio, il convoglio giungerà in Basilicata per un settore di gara impegnativo con 2 Prove di Media e 27 Prove Cronometrate suddivise in due blocchi. Dopo le fatiche sportive l’emozione del passaggio nel cuore di Matera: il percorso che porterà all’arrivo di tappa offrirà un punto di vista privilegiato sui famosi Sassi e, posteggiate le auto in Piazza Pietro Caveoso, una passeggiata regalerà agli occhi degli equipaggi lo splendore della Città dei Sassi.

Sabato 12 Aprile, dopo la partenza da Matera il convoglio si dirigerà in Puglia e, proseguendo verso Sud-Est, giungerà a Noci e Alberobello per una visita guidata alla scoperta dei Trulli. I cronometri torneranno a scattare già all’ uscita dalla cittadina, in direzione Nord. Continuando la risalita, gli equipaggi affronteranno l’ultima serie di prove sportive della manifestazione nella località di Binetto, all’interno dell’Autodromo del Levante. Il secondo pranzo in gara si terrà ad Andria e sarà seguito da un Controllo Timbro con annessa visita a Castel del Monte, capolavoro dell’architettura medievale, nonché quarto sito Patrimonio dell’umanità di questa edizione. Nel pomeriggio gli equipaggi si trasferiranno a Bari, dove, sul lugo mare, li attenderà il Controllo Orario del traguardo finale.