Autonomia: Ascani, 'da Pd opposizione durissima, referendum se necessario'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Oggi la destra in Senato ha votato la legge 'Spacca Italia'. Avere 20 legislazioni diverse su istruzione, energia, sanità o sicurezza sul lavoro genererà ulteriori disuguaglianze, eppure questo è quanto propone l'autonomia differenziata di Calderoli". Così Anna Ascani del Pd su Instagram.

"Inoltre, sull'unica garanzia per le regioni più deboli, i Livelli essenziali delle Prestazioni, non ci sono fondi: tutto sommato non interessano ad una destra che pensa solo al baratto con il presidenzialismo. Tutto questo per accontentare la Lega: menomale che Meloni non era ricattabile…. Il Pd farà un'opposizione durissima, se necessario anche con un referendum".