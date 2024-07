Autonomia: Boccia, 'Giorgetti venga in Aula, dica se darà parere positivo a Zaia'**

Roma 2 lug. (Adnkronos) – "La richiesta che le facciamo signora presidente è che il ministro Giorgetti venga in Aula …Chiediamo a Giorgetti di dirci se intende dare un parere positivo alle richieste di Zaia" sull'Autonomia "e soprattutto ci aspettiamo una presa di posizione del presidente Meloni". Così intervenendo in Aula a Palazzo Madama il presidente dei senatori dem Francesco Boccia.

"Aggiungo che oggi è avvenuta una cosa grave in commissione Giustizia, mentre i colleghi erano sulle dichiarazioni di voto, sull'emendamento Romeo c'era un parere contrario del relatore e del governo e si è deciso di sospendere i lavori. E questo è molto grave, perché quando la maggioranza rischia di andare sotto modifica le regole del gioco. Noi pensiamo che sia inaccettabile perché è l'ennesima volta che accade una cosa non accettabile alla convivenza in questa Aula. Il presidente Romeo poteva ritirare l'emendamento se d'accordo con la relatrice e con il governo, se non lo ha fatto è perché non era d'accordo".

Si unisce alla richiesta il M5S. "Nell'associarmi alla richiesta che formalizzeremo, come opposizioni, nelle prossime ore di sentire il ministro Giorgetti rispetto alle richieste di Zaia – interviene Patuanelli – e quindi nel ribadire la pericolosità della parziale attuazione della legge sull'autonomia differenziata, non posso non segnalare che siamo in una situazione politica che ha bisogno di chiarimenti. Al posto di Giorgetti forse andrebbe interrogato Musumeci per capire se tra Giorgetti e Musumeci c'è un coordinamento. E' chiaro infatti che c'è una maggioranza che sta litigando su tutto ma non si può andare così avanti".