Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Voglio portare avanti, l'abbiamo già messo in legge di bilancio, i Lep rispetto al federalismo fiscale". Lo dice il ministro Roberto Calderoli a 10 minuti su Rete4.
Autonomia: Calderoli, 'voglio portare avanti Lep, già messo in manovra'
