Autonomia: Emiliano, 'ricorso? Via maestra è politica, serve rivolta italiani'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "I ricorsi sono sempre possibili e sempre tecnicamente complessi. Il punto chiave è che Calderoli, in modo doloso, ha inserito" l'autonomia "in un annesso finanziario di natura fiscale alla legge di bilancio e pensa così di bloccare il referendum" visto che sono vietati per le norme fiscali. "Altrettanto complesso è il ricordo diretto della regioni alla Corte costituzionale", si può fare "nel caso in cui una regione veda lesa una sua prerogativa" dalla norma e "anche questo non è semplice. La via maestra è quella politica: serve una rivolta di tutti gli italiani che si rendono conto che il governo è stato trascinato contro la sua stessa natura, Fdi si è snaturata". Così Michele Emiliano, presidente della Puglia, a Tagadà su La7.