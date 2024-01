Autonomia: Lega, 'no a rinvio ddl, rispettare volontà popolare'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Come Lega respingiamo la proposta di invertire i punti in calendario, riteniamo giusto dare precedenza all'attuazione della Costituzione con l'applicazione dell'autonomia, piuttosto che alla modifica della Carta, che casualmente arriva in Aula proprio...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Come Lega respingiamo la proposta di invertire i punti in calendario, riteniamo giusto dare precedenza all'attuazione della Costituzione con l'applicazione dell'autonomia, piuttosto che alla modifica della Carta, che casualmente arriva in Aula proprio ora. L'iter del ddl Calderoli è stato ampiamente approfondito in questi mesi dalla commissione, al contrario del ddl costituzionale che viene calendarizzato d'ufficio". Così il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo in merito al voto sul calendario.

"Inoltre, se è vero che giustamente bisogna rispettare la volontà popolare dei firmatari del ddl di iniziativa popolare, allora è altrettanto vero che bisogna rispettare la volontà di quei milioni di lombardi e veneti che si sono espressi nel 2017 con i referendum. Senza dimenticare la richiesta di maggiore autonomia formulata dall'Emilia-Romagna di Bonaccini e Schlein, che oggi si riscoprono contrari ma prima erano favorevoli. Questa incoerenza genera il sospetto che si cerchi solo lo scontro politico, ma ci siamo ripromessi di essere più miti con l'anno nuovo. Ecco perché, come ha detto anche la senatrice Segre all'inizio della legislatura, siamo per dare piena attuazione alla Costituzione, che già prevede l'autonomia", conclude il presidente dei senatori leghisti.