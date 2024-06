Autonomia: Pd, 'inversione lavori ennesima forzatura, non vi fidate tra di voi?'**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Noi ci troviamo di fronte alla richiesta di posporre un decreto in scadenza. Un inedito. Di solito ha precedenza su tutto. Nella costruzione del calendario dei lavori, questa è sempre stata una regola aurea". Così Federico Fornaro del Pd intervenendo in aula alla Camera sull'autonomia. "Almeno spiegateci perché, quali ragioni ci sono per cui oggi alteriamo una regola che ci siamo dati e sempre è stata rispettata. Perché fare questa ennesima forzatura? Se" l'autonomia "viene approvata la prossima settimana, che cambia? Non vi fidate tra di voi? Fermatevi, questa sta diventando una dittatura della maggioranza".