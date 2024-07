Autonomia: Renzi, 'primo week end di mobilitazione dal 19 al 21, noi ci saremo'

Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Venerdì scorso abbiamo depositato il quesito con le firme in Corte di Cassazione insieme agli altri promotori del referendum. Il primo weekend di mobilitazione voluto dagli organizzatori sarà quello del 19/21 luglio e noi ci saremo. In attesa della fine ...

Roma, 9 lug (Adnkronos) – "Venerdì scorso abbiamo depositato il quesito con le firme in Corte di Cassazione insieme agli altri promotori del referendum. Il primo weekend di mobilitazione voluto dagli organizzatori sarà quello del 19/21 luglio e noi ci saremo. In attesa della fine del tesseramento e delle conseguenti scelte politiche interne che faremo, ho chiesto a tutta Italia Viva di mobilitarsi per organizzare tavolini, banchetti e raccolta firme". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.