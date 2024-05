**Autonomia: stop esame Camera per le europee, torna in aula dopo il voto**

**Autonomia: stop esame Camera per le europee, torna in aula dopo il voto**

Roma, 28 mag (Adnkronos) - L'esame dell'Autonomia differenziata alla Camera si ferma per la pausa dei lavori per le elezioni europee. Il provvedimento tornerà in aula da martedì 11 giugno, a partire dalle 14. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. ...