Autonomia: Zaratti (Avs), 'Upb lancia grido di allarme su impatto finanziario'

Roma, 28 mag (Adnkronos) – "Si impone ‘quanto meno una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento’ delle funzioni statali alle Regioni. L’Ufficio parlamentare di Bilancio lancia un vero e proprio grido d’allarme sull’Autonomia differenziata". Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

"I tecnici di Montecitorio segnalano la cruciale importanza anche di definire preventivamente i LEP per via legislativa: senza questi riferimenti siamo di fronte al puro avventurismo da parte di una destra che fagocita lo Stato. La risposta del governo si limita a dire che tutto potrà essere definito solo ‘dopo’: ma nel loro ‘dopo’ non ci sarà più uno Stato”, aggiunge.