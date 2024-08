Il weekend che precede ferragosto 2024, come ogni anno, sarà il momento peggiore di agosto per mettersi in viaggio. Sulla rete autostradale italiana è previsto un aumento del traffico da bollino nero.

Traffico sulle autostrade nel prossimo weekend di agosto 2024: le previsioni

La rete autostradale italiana sarà affollata da milioni di italiani in viaggio verso le vacanze. Secondo le ultime indagini effettuate, infatti, si prospetta il fine settimana più trafficato di tutto il periodo estivo.

Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di sabato 10 agosto e bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto.

Gli itinerari interessati da traffico intenso sono prevalentemente, in direzione sud, i collegamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

Per favorire la circolazione, fino al 3 settembre sono stati sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Divieto di transito per i mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

I consigli degli esperti prima di mettersi in viaggio

Gli esperti, in previsione del grande traffico da bollino nero, ricordano a tutti gli automobilisti le buone norme da rispettare quando si è alla guida, oltre a dare preziosi consigli.

Dotarsi di generi di prima necessità

Controllare il veicolo

Consultare il meteo

Non assumere sostanze alcoliche o droghe

Indossare la cintura

Rispettare i limiti di velocità

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi

Non distrarsi mai alla guida

Le previsioni per il prossimo weekend 17-18 agosto

Anche per il weekend successivo, ovvero quello del 17 e 18 agosto, si prevede un’intensa attività sulle strade.

Per venerdì 16, le previsioni di traffico segnalano bollino giallo sia al mattino che al pomeriggio. La situazione per sabato 17 prevede bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio e nessun cambiamento per la giornata di domenica 18, anche in questo caso è previsto bollino rosso.