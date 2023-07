Primo sabato di esodo estivo da bollino rosso sulle strade italiane. Le principali criticità emerse nella giornata di sabato 23 luglio lungo le autostrade italiane

Autostrade, primo esodo da bollino rosso

In attesa dei fine settimana di agosto che saranno il vero banco di prova del traffico , ecco il primo sabato da bollino rosso per il traffico lungo le autostrade in Italia: le principali criticità emerse, in base al dettagliato report pubblicato dall’ansa.

Friuli Venezia-Giulia

Traffico intenso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Alle 13, in particolare, si sono verificate lunghe code di 4 chilometri alla barriera Lisert in A4, in direzione di Trieste, poiché molti vacanzieri si stavano dirigendo verso le località di mare della Croazia.

Veneto

Secondo quanto riferisce Concessioni autostradali venete (Cav spa) questa mattina due incidenti hanno rallentato l’esodo dei vacanzieri sulla A4 tra Padova e Venezia,

Abruzzo

Sempre di mattina, precisamente intorno alle 12:45 circa, un’autovettura andata in fiamme all’altezza del km 410 sull’autostrada A14 -,nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara – ha determinato 7 km di coda

Marche

Lungo l’autostrada A14, sulla carreggiata sud, tra Pedaso e Grottammare, al chilometro 290, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo due automobili. L’evento ha causato il ferimento di quattro persone. Inizialmente il traffico è stato spostato su una sola corsia e si sono formati 7 chilometri di coda in direzione Pescara

Liguria

Numerosi i km di coda registrati lungo la Regione, in particolare sono sei i chilometri di coda che si sono accumulati sull’Autostrada dei Fiori A10, tra il confine con la Francia e la Barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, a causa del traffico intenso