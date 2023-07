Bollino rosso in autostrada e picchi di caldo oltre i 45°C: in arrivo un weekend "di fuoco".

Un weekend infernale con picchi di caldo intorno ai 45°C e traffico intenso sulle autostrade: si prospettano un sabato e domenica da bollino rosso.

Caldo e prime partenze per le vacanze degli italiani

Il caldo non da tregua all’Italia: è in arrivo una nuova ondata di temperature record a partire già dal weekend del 15-16 luglio, e che proseguirà durante la prossima settimana. Sabato e domenica che si prospettano critici anche sul versante delle partenze, con traffico da bollino rosso in autostrada.

Il termometro arriverà a segnare 40°C, con punte fino ai 45°C e oltre. Secondo l’Agenzia spaziale europea, si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia, a Siracusa, l’11 agosto 2021. Caldo torrido anche in città: le previsioni parlano di possibili 41 e 43°C a Firenze e a Roma.

Weekend da bollino rosso per le autostrade

Il weekend di metà luglio sarà inoltre all’insegna delle code in strada per chi parte in macchina per le vacanze. Il flusso di veicoli è apparso molto fitto già da ieri, venerdì 14 luglio. Secondo la polizia, il bollino rosso è scattato nella mattinata di sabato, e proseguirà fino al pomeriggio di domenica.

Per contrastare gli ingorghi sulle grandi autostrade nazionali, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nella giornata di sabato dalle 08:00 alle 16:00, e domenica dalle 07:00 alle 22:00.