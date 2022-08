Previsioni traffico sulle Autostrade: il prossimo weekend è da bollino nero

Per il prossimo weekend di agosto ci si aspetta traffico da bollino nero sulle Autostrade italiane: si attende il transito di circa 340 mila veicoli

Il prossimo weekend di agosto, quello di sabato 20 e domenica 21, sarà ancora all’insegna del grande traffico sulle autostrade italiane. Le previsioni del traffico parlano, infatti, di bollino nero, con circa 340 mila veicoli attesi in strada.

Autostrade, weekend del 20 e 21 agosto con traffico da bollino nero

Per questo fine settimana si attende un nuovo esodo e un nuovo controesodo: gli italiani stanno ancora partendo per le vacanze, ma molti dovranno tornare al lavoro e rincasano in direzione opposta. Le ore più calde, in questo senso, sono quelle delle mattine per le partenze e del tardo pomeriggio per i ritorni.

Il divieto di circolazione per i mezzi peesanti e l’intervento degli operatori

Per facilitare in qualche modo la circolazione, è stato indetto un divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8.00 alle 16.00 di sabato 20 e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 21 agosto.

Per questo stesso motivo verranno impiegati circa 200 operatori tra gestori di tratta, operai della manutenzione, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario.