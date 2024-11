Un inizio emozionante

La nona puntata di Ballando con le stelle, il popolare dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha preso il via con un’atmosfera carica di tensione. Dopo il ballottaggio rimandato della settimana precedente, il pubblico ha assistito all’eliminazione della coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Questo momento ha segnato l’inizio di una serata ricca di emozioni e colpi di scena, dove i concorrenti rimasti hanno dovuto affrontare una prova speciale, ballando senza l’assistenza dei loro maestri.

Performance indimenticabili

Durante l’esibizione di Federica Nargi, il giudice Guillermo Mariotto è scoppiato in lacrime, visibilmente commosso dalla performance che gli ha ricordato le Miss del suo paese, il Venezuela. Dall’altra parte, Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per lanciare una battuta pungente nei confronti di Luca Favilla e Angelo Madonia, creando un clima di tensione e divertimento nello studio. Le frecciatine tra i giudici non sono mancate, con scambi di battute tra Mariotto, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno reso la serata ancora più vivace.

Classifica e semifinalisti

La serata si è conclusa con l’annuncio dei semifinalisti, dopo una serie di esibizioni che hanno messo in mostra il talento dei concorrenti. La classifica finale ha visto Federica Nargi e Luca Favilla al primo posto con 80 punti, seguiti da Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 68 punti. Le coppie che hanno ottenuto punteggi più bassi, come Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, sono state costrette a confrontarsi in un ballottaggio, dove la coppia di Tommaso Marini e Sophia Berto ha trionfato, salvandosi dall’eliminazione.

Il tesoretto e le sorprese

Un elemento di sorpresa è stato il tesoretto assegnato dal ballerino per una notte, Alberto Matano, che ha deciso di dare un bonus a Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Rossella Erra, rappresentante del pubblico, ha scelto di dividere il suo tesoretto tra Federica Nargi e Luca Favilla, mantenendo così la classifica invariata. Le coppie che hanno passato il turno sono state accolte con entusiasmo, mentre le eliminate dovranno affrontare il ripescaggio nella prossima puntata, in un clima di attesa e speranza.