Un inizio ricco di emozioni

La serata di ieri ha visto l’ottava puntata di Ballando con le stelle, il popolare dancing show condotto da Milly Carlucci. La puntata ha preso il via con una serie di coreografie dedicate a persone speciali per i concorrenti, creando un’atmosfera carica di emozione. Tuttavia, non sono mancate le sorprese, con alcune coppie che hanno sorpreso la giuria e altre che hanno deluso le aspettative. Tra i momenti più drammatici, la caduta della ballerina Anastasia Kuzmina durante il ballo di Francesco Paolantoni, dedicato alla sorella recentemente scomparsa, ha catturato l’attenzione del pubblico e ha sollevato preoccupazioni per la sua salute.

Le polemiche in giuria

La giuria, composta da nomi noti del panorama televisivo, ha avuto il suo bel da fare nel valutare le esibizioni. Guillermo Mariotto ha lanciato frecciate a Davide Bonolis, presente in studio per supportare la madre Sonia Bruganelli, creando un clima di tensione. Giovanni Pernice, uno dei ballerini più apprezzati, ha avuto un acceso scambio di opinioni con Mariotto riguardo ai voti ricevuti, sottolineando come il suo ballo non meritasse un punteggio così basso. La giuria ha espresso giudizi contrastanti, con alcuni concorrenti che hanno ricevuto punteggi alti mentre altri sono stati criticati aspramente.

La classifica finale e le sorprese del tesoretto

La classifica finale ha visto Federica Nargi e Luca Favilla al primo posto, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tuttavia, il tesoretto assegnato da Alberto Matano ha stravolto le posizioni, portando Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli al secondo posto. Le coppie che hanno passato il turno sono state accolte con entusiasmo, mentre quelle finite al ballottaggio, tra cui Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, hanno vissuto momenti di grande tensione. Lo spareggio, rimandato alla prossima puntata, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, in attesa di scoprire chi avrà la meglio nella prossima sfida.