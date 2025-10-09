Home > Flash news > Balneari: Magi, 'Salvini tiene in ostaggio spiagge per darle a suoi amic...

Balneari: Magi, 'Salvini tiene in ostaggio spiagge per darle a suoi amici, ora gare'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Il ministro Salvini pensa che le spiagge siano di sua proprietà e vuole tenerle in ostaggio addirittura annunciando una modifica del diritto della navigazione pur di non rispettare la normativa europea. Tutto per lasciarle nelle mani di una lobby che, grazie

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Salvini pensa che le spiagge siano di sua proprietà e vuole tenerle in ostaggio addirittura annunciando una modifica del diritto della navigazione pur di non rispettare la normativa europea. Tutto per lasciarle nelle mani di una lobby che, grazie a concessioni novantennali, scadute e prorogate da questo esecutivo, e a canoni irrisori, ha deturpato il paesaggio, ha messo tornelli per l’acceso al mare, ha costruito muri e altre barriere architettoniche, facendo pagare a peso d’oro l’affitto di ombrelloni e lettini.

Salvini liberi le spiagge e le riconsegni ai suoi legittimi proprietari: gli italiani. Pensi piuttosto a scrivere decreti in linea con la normativa europea sugli indennizzi e, soprattutto, garantisca l’avvio delle gare”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.