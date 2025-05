Banca Mediolanum amplia gamma fondi con due nuove soluzioni d’investimento multimanager

Torino, 5 mag. – (Adnkronos) – Cogliere le migliori opportunità presenti sui mercati globali. E’ l’ obiettivo alla base della decisione di Banca Mediolanum di ampliare l’offerta Mediolanum Best Brands arricchendola di due nuove soluzioni di investimento. Si tratta di Mediolanum World Innovative Leaders Equity Fund e di Mediolanum Global Small Cap Equity Fund disponibili per i clienti italiani dal prossimo 9 maggio.

I due prodotti sono stati illustrati nel corso della convention della Banca in corso a Torino. Il primo è un fondo azionario globale, inclusi i mercati emergenti, diversificato su tutte le tipologie di società e settori. L’obiettivo è investire in aziende che si distinguono per la loro capacità di crescere il valore del proprio business attraverso investimenti in innovazione. Inoltre, il fondo promuove la sostenibilità scegliendo società che ottimizzano l’uso delle risorse, migliorano o la catena di approvvigionamento e favoriscono il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Il secondo fondo, invece, e’ stato spiegato, è un comparto progettato per aiutare i clienti a cogliere le opportunità di investimento offerte dalle aziende a piccola capitalizzazione e spesso a conduzione familiare ma che proprio per questo vantano una forte cultura aziendale e resilienza, ampliando l’universo investibile ai mercati globali sviluppati.