Banca Mediolanum, nel 2024 erogati 9,8 mln in 382 progetti ad impatto sociale

Torino, 5 mag. – (Adnkronos) – Nel 2024, Banca Mediolanum ha erogato 9,8 mln di euro promuovendo 382 progetti ad impatto sociale e 63 mila sono state le persone aiutate. Ad annunciarlo nel corso della Convention della Banca in corso a Torino, Sara Doris, vice presidente del Gruppo sottolineando che delle risorse raccolte “solo il 3% va per sostenere i nostri costi di gestione, un risultato straordinario ottenuto dall’efficienza del lavoro svolto da tutti”, Attraverso Prestito di Soccorso, Banca Mediolanum contribuisce concretamente alla prevenzione dell’usura, sostenendo le famiglie in difficoltà economica.

Un’iniziativa di inclusione finanziaria che, secondo dati aggiornati al 31 marzo scorso, ha permesso l’attivazione di 819 prestiti per un totale di oltre 7,5 milioni di euro erogati.

Nel 2025, inoltre, Fondazione Mediolanum, rinnova il suo impegno a favore dell’infanzia, sostenendo ‘Fragili, ma potenti’, progetto che nasce per garantire a 1064 bambini con conduzione neurologiche e complesse e alla loro famiglia su percorso personalizzato di riabilitazione sostegno in collaborazione con la Fondaziobe Don Gnocchi, Fondazione Fight The Stroke e Fondazione Tog.

La campagna offrirà loro accesso a trattamenti riabilitativi innovativi, , integrati a tecniche tradizionali, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le loro potenzialità inespresse. Anche quest’anno la Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, moltiplicando l’impatto di ogni donazione.