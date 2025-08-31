Banche: Barelli, 'dialogo ma no a contributi forzosi e tasse'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia è d’accordo con la presidente Giorgia Meloni sulla riacquisita credibilità internazionale, anche riguardo al nostro sistema economico oggi ai massimi livelli. Il nostro partito ritiene, tuttavia, che tale credibilità è...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Forza Italia è d’accordo con la presidente Giorgia Meloni sulla riacquisita credibilità internazionale, anche riguardo al nostro sistema economico oggi ai massimi livelli. Il nostro partito ritiene, tuttavia, che tale credibilità è dovuta al fatto che il nostro sistema finanziario e bancario è considerato solido per gli investitori e i mercati internazionali.

Per questo, riteniamo positivo dialogare con il sistema bancario e finanziario al fine di individuare forme condivise di sostegno all’economia nazionale. Ma non saremo mai d’accordo ad imporre, oggi per ieri, forzosi contributi e tasse che apparirebbero come gabelle a discredito alla credibilità oggi riacquisita”. Lo ribadisce ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli.