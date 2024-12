Banksy è tornato sui social con una nuova opera ancora senza una collocazione ufficiale. Il dipinto ritrae una Madonna che sembra tentare di allattare un bambino, nello stile caratteristico dei murales dell’artista inglese.

Banksy e la Madonna con Bambino: il significato secondo gli utenti

Le interpretazioni sui social si sono diffuse rapidamente in attesa di chiarimenti dell’artista. Molti commentatori hanno associato l’apparente sofferenza della madre con il bambino alla guerra in corso tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, con un focus particolare sull’emergenza umanitaria che sta colpendo i civili palestinesi.

Il seno della donna appare perforato dal metallo arrugginito su cui poggia l’opera, mentre il piccolo sembra angosciato e incapace di nutrirsi.

Un tema che ha sempre suscitato l’interesse di Banksy, che in passato aveva realizzato un’opera contro il muro eretto da Israele al confine con la Cisgiordania.

Banksy e la Madonna con Bambino: nessuna informazione sull’opera

Al momento non ci sono né un titolo né indizi su dove si trovi l’opera. In meno di un’ora, l’account di Banksy è stato travolto dai commenti del pubblico.

Già nel 2003, l’artista aveva presentato Toxic Mary, una Madonna che allatta il figlio da una bottiglia con il simbolo del teschio e delle ossa incrociate, un’opera interpretata come una critica al clero e alla religione vista come un alimento tossico. Inoltre, a Napoli, in piazza Gerolamini, è ancora visibile la Madonna con pistola, un’opera di Banksy che secondo alcune letture si ispira al rogo di Sant’Agnese, la cui figura è legata alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone a Roma.