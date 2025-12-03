Barachini: "Campagna istituzionale importante con messaggio chiaro e diretto"

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - "Una campagna istituzionale sul vaccino antinfluenzale è particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano e farlo con senso di responsabilità, dando opportunità alla popolazione di sfruttare...

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – "Una campagna istituzionale sul vaccino antinfluenzale è particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano e farlo con senso di responsabilità, dando opportunità alla popolazione di sfruttare un'occasione come quella della vaccinazione e mandando un messaggio diretto e chiaro. Lo facciamo con un personaggio molto amato dal pubblico", Carlo Conti ,"quindi con un volto e un messaggio che speriamo raggiunga più persone possibili dando una opportunità per migliorare la propria salute".

Così Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, tra gli ospiti della presentazione al ministero della Salute dello spot Rai, con testimonial Carlo Conti, dedicato alla campagna di vaccinazione contro l'influenza.