Barbara d'Urso scende in pista a "Ballando con le Stelle" e affronta Selvaggia Lucarelli in un incontro ironico e affascinante

Barbara d’Urso, alla fine, ha coronato il suo sogno ed è scesa in pista per esibirsi in due balli durante la trasmissione “Ballando con le Stelle”, nella veste di ballerina per una notte.

Tuttavia, l’attenzione non era rivolta tanto alla sua performance danzante – di cui tutti sanno la bravura di Barbara – ma piuttosto all’incontro con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, nonostante il rispetto e l’ammirazione, le ha invece attribuito un voto di 9, paragonando la sua esibizione a quella di un Luca Barbareschi qualsiasi. Ma questo è un altro discorso.

Ironia e risposta educata

Selvaggia ha utilizzato l’ironia in questo frangente, dapprima celandosi dietro un suo cartonato e successivamente scherzando: “Da quanto tempo non ci vediamo? Quante querele hai presentato? Ricordavi ancora lo Statuto Albertino?“. Barbara, rispondendo con educazione, ha ribattuto senza troppa ironia: “E tu quante querele hai fatto? Una querela segue sempre un insulto!“.

Il fascino di Barbara d’Urso

La Lucarelli ha poi affermato che, al di là di tutto, rimane molto affascinante: “A 67 anni sei una donna bellissima, queste sono verità. E ora so che ho conquistato Barbara d’Urso, poiché lei desidera essere considerata affascinante in ogni situazione“. A questa affermazione, la conduttrice ha risposto con sicurezza: “Io mi considero affascinante in ogni circostanza!“.

Desiderio di Selvaggia Lucarelli

Verso la conclusione, Selvaggia Lucarelli ha espresso il desiderio che Milly possa continuare a ballare piuttosto che condurre il programma. “Milly è molto nervosa, è la prima volta in quasi un decennio che partecipo a Ballando con le Stelle e mi chiede di discutere di danza! Adoro il suo ballo e mi piacerebbe che continuasse così, senza presentare. Sto scherzando!”, ha dichiarato. Barbara d’Urso ha risposto prontamente: “Mi dispiace, ma questa possibilità è esclusa. Tornerò? Forse, in futuro, chi lo sa”. Quando la giuria ha ipotizzato: “Penso che qua ci siano dei seggi da cambiare. O assumi il ruolo di Alberto Matano, oppure il mio o quello di Milly Carlucci”, Barbara ha concluso: “Non ho mai preso il posto di qualcuno in tutta la mia carriera. La giuria di Ballando funziona benissimo così e non ho mai richiesto di sostituire nessuno”.