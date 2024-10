Milly Carlucci ha scelto di utilizzare Barbara d’Urso in modo strategico durante “Ballando con le Stelle”. Inizialmente presentata come ballerina per una notte, la sua partecipazione ha invece riempito gran parte dell’episodio, alternando momenti pre-registrati e in diretta.

La confusione sul concetto di television trash

Nella prima clip, Barbara ha discusso del concetto di television trash, esprimendo la sua confusione: “Perché non riesco a capire cosa si intende realmente per trash? Oggi qualcosa è trash, ma domani può non esserlo più. Ciò che faccio io è considerato trash, mentre altre produzioni no. Oggi è trash, domani non lo è. Ma guardando la TV, mi chiedo: dove è finito il trash? Non sono più presente in TV, eppure sembra che sia scomparso”. Questo era un chiaro riferimento alla TV spazzatura che continua a esistere nonostante la sua assenza.

Lo scherzo sulle luci

Nella seconda clip, ha anche scherzato sul tema delle luci, insinuando: “Posso dire che sono stata io a creare queste luci?”. Anche se non ha fatto nomi specifici, chi seguiva “CartaBianca” e “Mattino Cinque” ha immediatamente capito a chi si riferisse.

Il saluto mancato a Selvaggia Lucarelli

Quando Milly l’ha invitata in studio, Barbara d’Urso ha salutato educatamente tutta la giuria, iniziando proprio da Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, il saluto “ciao Selvaggia” non è stato percepito dalla diretta interessata, che ha prontamente segnalato su Instagram: “Non mi ha salutata”, per poi correggere subito dopo. È stato insomma un episodio di “BdU show”, eppure deve ancora esibirsi.