Bari è stata colpita da un violento temporale, con 26 millimetri di precipitazioni registrate in solo un'ora.

Il forte temporale che ha colpito Bari nel pomeriggio ha causato diversi problemi alla circolazione stradale. Secondo le informazioni del Comune, in solo un’ora sono caduti 25,9 mm di pioggia. A seguito dell’intensità della pioggia, la Polizia Locale ha dovuto chiudere al traffico il passaggio sotto la ferrovia in Via Bruno Buozzi e il sottovia La Rotella, situata nell’area industriale della città. Sebbene il sottovia Duca degli Abruzzi fosse stato temporaneamente chiuso, è stato riaperto al traffico, così come il sottopasso di via Quintino Sella, che è rimasto sempre transitable.

Il Comune ha dichiarato che la violenza del temporale ha causato il blocco di alcune linee dati in vari uffici, a causa di improvvise fluttuazioni di energia elettrica. Attualmente, la Polizia Locale, tecnici del dipartimento dei Lavori Pubblici e operai della Multiservizi stanno conducendo valutazioni e interventi sul posto.

In risposta alle segnalazioni di situazioni di pericolo ed emergenza, l’Amministrazione comunale sta procedendo alla stima dei danni, compresi quelli riguardanti la stabilità degli alberi e la vegetazione in generale. Nelle prossime ore, un breve segmento di Corso Alcide De Gasperi rimarrà chiuso al traffico, dall’incrocio con Viale Einaudi fino all’incrocio con Via Morea.

Da segnalare anche che il forte vento accompagnato dalla pioggia ha provocato il crollo di calcinacci e pannelli di controsoffittatura in due padiglioni del policlinico, tra cui un ufficio dell’area ospitante la direzione generale, fortunatamente senza presenza di personale o utenza.