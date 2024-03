Basilicata: Speranza, 'mai pensato si tratti di Serie B, falsa frase attribuitami da stampa'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Non ho mai né pensato né pronunciato le parole che mi vengono attribuite oggi con un virgolettato su un importante quotidiano nazionale”. Lo scrive in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza, riguardo a una frase, attribuita...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Non ho mai né pensato né pronunciato le parole che mi vengono attribuite oggi con un virgolettato su un importante quotidiano nazionale”. Lo scrive in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Speranza, riguardo a una frase, attribuitagli e smentita seccamente dall'ex ministro, con cui avrebbe respinto il pressing per una sua candidatura alla guida della Basilicata rimarcando di giocare in nazionale e di non voler tornare in serie B.