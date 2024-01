Basket: Nba, Curry trascina Golden State al successo su Philadelphia

San Francisco, 31 gen. -(Adnkronos) - Vittoria casalinga per Golden State (20-24) che supera 119-107 Philadelphia (29-17). Senza Klay Thompson basta Curry agli Warriors per avere la meglio sui Sixers che schierano sì in campo Joel Embiid ma non hanno certo la miglior versione del loro centro ...

San Francisco, 31 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per Golden State (20-24) che supera 119-107 Philadelphia (29-17). Senza Klay Thompson basta Curry agli Warriors per avere la meglio sui Sixers che schierano sì in campo Joel Embiid ma non hanno certo la miglior versione del loro centro a disposizione (14 punti con 5/18 al tiro e 7 rimbalzi per lui). Fa meglio Tobias Harris a quota 26 con 10 rimbalzi, ma Golden State ai punti di Curry aggiunge anche i 26 dell'ancora ottimo Kuminga e i 23 di Wiggins (con 8/10 al tiro) per cogliere un successo importante.

Pochi dubbi però sull'MVP della gara: Steph Curry ha una delle sue eccezionali serate al tiro (12/17 dal campo con un ottimo 8/13 dalla lunga distanza, perfetto con 5/5 dalla lunetta) per confezionare una prestazione da 37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Il suo plus/minus (+26) dice tutto del suo contributo al successo degli Warriors.