Basket: Nba, i Clippers vincono il derby di Los Angeles, Lakers senza James ko 127-116

Los Angeles, 24 gen. -(Adnkronos) – Va ai Clippers (28-14) il derby di Los Angeles. La squadra di coach Tyronn Lue supera 127-116 il Lakers (22-23), privi di Lebron James, fuori per un problema alla caviglia. Senza il 'Re' la squadra di coach Darvin Ham si affida alla coppia Anthony Davis (26 punti e 12 rimbalzi) e D'Angelo Russell (27 con 10 assist) ma i 'Big Three' dei Clippers si trasformano in 'Big Six' perché accanto ai 23 con 10 assist di James Harden, ai 25 impreziositi da una tripla doppia di Kawhi Leonard ci sono 17 punti a testa per Paul George, Norman Powell e Terance Mann e 16 in 18 minuti anche per Russell Westbrook. I Clippers tirano il 59% dal campo e il 52% dall'arco. In una serata dalle percentuali sontuose per tutti i Clippers, Leonard non fa eccezione e disputa una partita quasi perfetta: 11/16 al tiro per lui, senza errori dalla lunetta (3/3), aggiunge anche 11 rimbalzi e 10 assist a una prestazione che lo vede chiudere con 25 punti e il miglior plus/minus di squadra (+15). Guidando i Clippers alla prima vittoria nel derby dopo tre ko.