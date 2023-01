Basket: Nba, i Magic di Banchero vincono a Philadelphia

Philadelphia, 31 gen.

-(Adnkronos) – Successo in trasferta degli Orlando Magic (20-31) di Paolo Banchero che si impongono 119-109 a Philadelphia contro i Sixers (32-17). I padroni di casa vanno avanti anche di 21 nel primo quarto, chiuso sul 30-17 ma la rimonta della squadra della Florida è inesorabile e oltre a quella di un ottimo Banchero porta la firma dei due fratelli tedeschi, Franz (19 punti) e Mo Wagner (22 in 22 minuti dalla panchina con 10/10 dalla lunetta).

Philadelphia rimpiange le 19 palle perse, incassa 42 punti nel solo terzo quarto e viene tenuta a 19 nell'ultimo periodo.

Solo altre quattro volte in tutta la stagione Paolo Banchero è stato capace di far meglio dei 29 punti (con 9 rimbalzi) rifilati ai Sixers, in una serata in cui ha tirato bene dal campo (11/22) e benissimo dalla lunga distanza (3/5) e dalla lunetta (4/5). Da registrare in casa Orlando anche la doppia doppia – 12 punti e 10 assist – di Markelle Fultz, alla prima da avversario contro la squadra che lo ha scelta alla n°1 al Draft.

Joel Embiid è l'ultimo ad alzare bandiera bianca, non prima di aver messo a referto una gara da 30 punti e 11 rimbalzi, ma sono sue anche 6 delle 19 palle perse di squadra, e il centro agli ordini di coach Rivers colleziona anche 5 falli che gli impediscono di stare in campo (e giocare) quanto e come vuole nel corso della serata. Chiude con 11/20 al tiro e 7/11 dalla lunetta.