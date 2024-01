Basket: Nba, Minnesota vince a Orlando e si conferma in vetta alla Western Conference

Basket: Nba, Minnesota vince a Orlando e si conferma in vetta alla Western Co...

Basket: Nba, Minnesota vince a Orlando e si conferma in vetta alla Western Co...

Orlando, 10 gen. - (Adnkronos) - Minnesota (26-10) vince con un netto 113-92 in trasfera su Orlando (21-16) e si conferma in vetta alla Western Conference Nba. I Timberwolves choudono il primo tempo avanti sul 67-37 e controllano in scioltezza il resto del match nonostante la serata no della loro st...

Orlando, 10 gen. – (Adnkronos) – Minnesota (26-10) vince con un netto 113-92 in trasfera su Orlando (21-16) e si conferma in vetta alla Western Conference Nba. I Timberwolves choudono il primo tempo avanti sul 67-37 e controllano in scioltezza il resto del match nonostante la serata no della loro stella più luminosa Anthony Edwards che va a referto con solo 6 punti e 3 assist in 26 minuti. A trascinare gli ospiti ci pensano Karl-Anthony Towns che segna 23 dei suoi 28 punti nel primo tempo e Rudy Gobert che aggiunge una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi, fermando il buon momento di Paolo Banchero che tira 8/22 dal campo per soli 18 punti (e -30 di plus-minus) dopo i 32.3 di media delle precedenti sei gare.