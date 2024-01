Basket: Nba, Towns segna 62 punti ma Minnesota perde in casa con Charlotte

Minneapolis, 23 gen. -(Adnkronos) - Sorprendente sconfitta casalinga di Minnesota (30-13) che va ko con Charlotte (10-31) per 128-125. I Timberwolves sprecano la serata di grazia di Karl-Anthony Towns, crollano nel 4° quarto e finiscono per perdere una partita che sulla carta non doveva avere st...