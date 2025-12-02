Il Battello di Babbo Natale: un viaggio magico sul Lago di Como

L’edizione di quest’anno si annuncia come la più ampia realizzata finora, con un programma di crociere distribuite nei fine settimana del 6-7-8, 13-14 e 20-21 dicembre. Le partenze, della durata di circa un’ora, sono previste alle 10:00, 11:30, 15:00 e 17:00. L’accesso è gratuito per i bambini fino agli 11 anni, mentre per gli adulti il costo del biglietto è di 12 euro.

Il tema scelto, “I giochi del mondo”, propone un percorso dedicato alle tradizioni ludiche dei cinque continenti. Per l’occasione, la nave è stata suddivisa in aree tematiche che permettono ai giovani visitatori di conoscere attività provenienti da diverse culture, all’interno di un contesto pensato per unire divertimento e scoperta.

L’iniziativa ha preso il via nei giorni scorsi con un’anteprima riservata alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio lariano, che ha visto la partecipazione di oltre 500 bambini. Il progetto continua inoltre a distinguersi per il suo valore sociale grazie alla collaborazione con la Cooperativa Agorà97: i ragazzi della cooperativa sono coinvolti nelle attività di supporto e nella distribuzione delle merende, contribuendo in modo attivo alla gestione dell’esperienza di bordo.

A completare l’offerta, Mulino Bianco fornisce gratuitamente i propri prodotti da forno, destinati ai piccoli passeggeri. L’insieme di attività, ambientazioni tematiche e collaborazioni territoriali contribuisce a rafforzare un appuntamento che ormai rappresenta un elemento significativo del calendario natalizio comasco. Il Battello di Babbo Natale si conferma così non solo un’attrazione per famiglie e bambini, ma anche un’iniziativa capace di valorizzare il lago in un periodo tradizionalmente meno turistico, offrendo un’occasione di partecipazione e condivisione per la comunità locale.