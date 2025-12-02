Home > Offerte & Consigli > Il Battello di Babbo Natale: un viaggio magico sul Lago di Como

Il Battello di Babbo Natale: un viaggio magico sul Lago di Como

Un’esperienza incantata tra le acque e le luci festive

Anche nel 2025 la Motonave Orione torna a trasformarsi nel Battello di Babbo Natale, iniziativa ormai consolidata nel panorama degli eventi natalizi sul Lago di Como.

L’edizione di quest’anno si annuncia come la più ampia realizzata finora, con un programma di crociere distribuite nei fine settimana del 6-7-8, 13-14 e 20-21 dicembre. Le partenze, della durata di circa un’ora, sono previste alle 10:00, 11:30, 15:00 e 17:00. L’accesso è gratuito per i bambini fino agli 11 anni, mentre per gli adulti il costo del biglietto è di 12 euro.

Il tema scelto, “I giochi del mondo”, propone un percorso dedicato alle tradizioni ludiche dei cinque continenti. Per l’occasione, la nave è stata suddivisa in aree tematiche che permettono ai giovani visitatori di conoscere attività provenienti da diverse culture, all’interno di un contesto pensato per unire divertimento e scoperta.

L’iniziativa ha preso il via nei giorni scorsi con un’anteprima riservata alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio lariano, che ha visto la partecipazione di oltre 500 bambini. Il progetto continua inoltre a distinguersi per il suo valore sociale grazie alla collaborazione con la Cooperativa Agorà97: i ragazzi della cooperativa sono coinvolti nelle attività di supporto e nella distribuzione delle merende, contribuendo in modo attivo alla gestione dell’esperienza di bordo.

A completare l’offerta, Mulino Bianco fornisce gratuitamente i propri prodotti da forno, destinati ai piccoli passeggeri. L’insieme di attività, ambientazioni tematiche e collaborazioni territoriali contribuisce a rafforzare un appuntamento che ormai rappresenta un elemento significativo del calendario natalizio comasco. Il Battello di Babbo Natale si conferma così non solo un’attrazione per famiglie e bambini, ma anche un’iniziativa capace di valorizzare il lago in un periodo tradizionalmente meno turistico, offrendo un’occasione di partecipazione e condivisione per la comunità locale.