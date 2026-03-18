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Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa con il progetto “Rigenerare per crescere”

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“Rigenerare per crescere”, progetto concreto di agricoltura rigenerativa calata nella realtà vitivinicola.  Al centro di questo percorso ci sono le aziende agricole e i partner che hanno scelto di lavorare fianco a fianco con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accel...

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“Rigenerare per crescere”, progetto concreto di agricoltura rigenerativa calata nella realtà vitivinicola.  Al centro di questo percorso ci sono le aziende agricole e i partner che hanno scelto di lavorare fianco a fianco con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accelerare la transizione verso pratiche rigenerative. Il progetto coinvolge aziende in Piemonte, Toscana e Veneto ed integra pratiche agronomiche, soluzioni innovative per la protezione delle colture e sistemi digitali di supporto alle decisioni. A queste attività si affiancano monitoraggi specifici della biodiversità, oltre ad azioni di comunicazione volte a diffondere conoscenza e favorire un cambiamento lungo la filiera. “Rigenerare per crescere” continuerà nel 2026 con l’apertura del percorso ad altre aziende interessate alla viticoltura rigenerativa.

https://www.youtube.com/watch?v=BwkeuGsl9C8