Roma, 16 dic. -(Adnkronos) – La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere fermi i tassi ma anche di ridurre nel primo trimestre 2022 gli acquisti del programma di emergenza pandemico Pepp per poi concluderli alla fine di marzo 2022. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell'Eurotower che però spiega anche di voler estendere almeno a fine 2024 l'orizzonte temporale per il reinvestimento dei titoli del Pepp in scadenza.