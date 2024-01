Beach Soccer: Gravina agli azzurri, 'vittoria all'Europeo alimenta entusiasmo per Mondiale'

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – A meno di un mese dall’esordio nella 12a edizione della Coppa del Mondo di beach soccer (Italia-USA il 15 febbraio), la Nazionale di Emiliano Del Duca è stata ricevuta questo pomeriggio dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. A via Allegri, oltre a celebrare la vittoria dello scorso Europeo – il terzo della storia dopo i successi del 2005 e 2018 – il presidente ha voluto rivolgere il suo in bocca al lupo a Zurlo e compagni.

“Il beach soccer è uno sport bellissimo. La vittoria dell’Europeo dello scorso settembre non esaurisce di certo l’entusiasmo in vista del Mondiale, anzi, lo alimenta -ha detto alla squadra Gravina-. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto dai ragazzi ad Alghero e non possiamo che ringraziarli, dandogli atto di aver costruito, assieme allo staff, un gruppo solido e di grande valore. Siamo diventati campioni d’Europa per la terza volta nella nostra storia, vincendo anche i premi individuali come miglior giocatore con Giordani e miglior portiere con Casapieri. Questi sono tutti ragazzi che giocano campionati dilettantistici e i risultati che ottiene la Nazionale di beach soccer non fanno altro che valorizzare uno spaccato fondamentale del mondo del calcio, come il mondo dei dilettanti”.

Ricevuto l’incoraggiamento da Gravina, il Ct Emiliano Del Duca ha poi commentato a margine dell’incontro: “Le parole del presidente ci danno una carica in più in vista del Mondiale e danno valore e importanza a tutto il movimento – dichiara –. Abbiamo maturato la consapevolezza che possiamo fare bene. A Dubai ci porteremo dentro le emozioni vissute ad Alghero e stiamo lavorando tutti insieme per farci trovare pronti. Sappiamo che se raggiungiamo gli standard di rendimento che ci siamo prefissati possiamo giocarcela per arrivare fino in fondo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano degli Azzurri Emmanuele Zurlo, l’unico, insieme ad Andrea Carpita, rimasto in gruppo dal trionfo all’Europeo del 2018 a poter dire di aver bissato il titolo continentale: “La Coppa di Alghero ce la portiamo come augurio anche a Dubai e speriamo ci porti bene. Sentiamo la responsabilità di quel successo, con l’orgoglio e la consapevolezza che ora tutti ci temono – commenta -. Credo fortemente in questo gruppo così unito, sono certo che faremo bene e non ci nascondiamo: vogliamo vincere il Mondiale, chiaramente senza sottovalutare la competizione e consapevoli che la maggior parte di noi è esordiente in una Coppa del Mondo. Sono convinto che daremo il massimo, perché ognuno di noi questa competizione vuole vincerla”.

Miglior portiere dello scorso Europeo, Leandro Casapieri sogna in grande: "Giorno dopo giorno, partita dopo partita, cercheremo di dimostrare tutto il nostro valore. Vogliamo continuare a sognare, d'altronde farlo non costa nulla e il nostro sogno più grande è ovviamente alzare al cielo la Coppa del Mondo. Sarà importante essere umili e disposti al sacrificio: se porteremo a casa un risultato importante non sarà per il valore del singolo giocatore, ma per il grande gruppo che siamo".

L’Italia, che partirà il 29 gennaio per Muscat, capitale dell’Oman – dove sarà in raduno fino al 4 febbraio prima di spostarsi a Dubai – scenderà in campo per la gara inaugurale del Mondiale contro gli Stati Uniti (il 15 alle 12.30) per poi tornare in campo sabato 17 contro l’Egitto (sempre alle 12.30). Il 19 ci sarà invece l’ultima gara del girone (ore 16.30) contro i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti. Ricordando che sarà possibile seguire gli Azzurri su RaiSport e RaiPlay e che la Nazionale di beach soccer può vantare due argenti ai Mondiali del 2008 e del 2019, si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone.