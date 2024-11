Belen Rodriguez: slitta il suo ritorno in tv al 2025

La showgirl argentina non tornerà in televisione come previsto, ecco perché.

Un colpo di scena inatteso

Il mondo dello spettacolo è in subbuglio dopo l’annuncio che il ritorno di Belen Rodriguez in televisione, previsto per il , è stato rinviato al 2025. La notizia ha colto di sorpresa i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto dopo che i profili ufficiali di Real Time avevano confermato la messa in onda del programma Amore alla Prova – La crisi del settimo anno, ereditato dalla influencer Giulia De Lellis. Il promo ufficiale era già stato trasmesso, creando aspettative elevate.

Le motivazioni dietro il rinvio

Secondo quanto riportato da Dagospia, la decisione di Discovery di posticipare la trasmissione non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali. Tuttavia, si ipotizza che il rinvio possa essere una strategia per evitare una concorrenza diretta con altri programmi di successo, come La Corrida e This is me, in onda nello stesso periodo. Questa scelta potrebbe essere vista come un tentativo di garantire una maggiore visibilità e successo al programma di Belen, evitando una competizione spietata.

Il futuro di Belen in tv

Nonostante il rinvio, i fan di Belen possono comunque aspettarsi di vederla in azione nel 2025, quando sarà protagonista di Only Fun – Comico Show su Nove, rete del gruppo Discovery. Questo segna un ritorno significativo per la showgirl, che ha affrontato un periodo difficile dopo la separazione da Stefano De Martino, che l’ha portata a una fase di depressione. In un’intervista a Mara Venier, Belen ha condiviso le sue esperienze e il suo percorso di recupero, sottolineando l’importanza di prendersi del tempo per sé stessa.

Un anno di pausa e nuove prospettive

Il 2023 è stato un anno di riflessione e recupero per Belen, che ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera per affrontare le sue difficoltà personali. Ora, con una nuova energia e una rinnovata determinazione, la showgirl è pronta a tornare sotto i riflettori. La sua resilienza e la capacità di affrontare le avversità la rendono un’icona per molti, e i suoi fan non vedono l’ora di vederla di nuovo in azione.