Beneficenza: bozza 'ddl Ferragni', in casi più gravi multe aumentate fino a due terzi

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Le multe -che vanno da 5mila a 50mila euro- possono aumentare fino a due terzi in caso di particolare gravità. E' quanto prevede la bozza del ddl sulla beneficenza, da alcuni già battezzato 'ddl Ferragni', che va a colpire pubblicità in...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Le multe -che vanno da 5mila a 50mila euro- possono aumentare fino a due terzi in caso di particolare gravità. E' quanto prevede la bozza del ddl sulla beneficenza, da alcuni già battezzato 'ddl Ferragni', che va a colpire pubblicità ingannevoli o presunte opacità su prodotti di cui parte dei proventi è destinato a donazioni. "La misura delle sanzioni – si legge nel testo atteso in Cdm giovedì – è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi".