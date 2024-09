Benessere psicofisico: come preservarlo con i rimedi naturali

Il benessere psicofisico consiste in un equilibrio perfetto tra la salute della mente e la salute del fisico. Sebbene l’obiettivo sembra potersi raggiungere nell’immediato, in realtà, richiede un impegno lungo e continuato che porta a cambiare le proprie abitudini quotidiane e la percezione che si ha di sé.

Benessere psicofisico

La quotidianità, il prefissarsi obiettivi sempre più ambiziosi e lo sforzo che si impiega per poterli raggiungere, gli impegni estenuanti sul lavoro, nello studio e nella vita di tutti i giorni, poco alla volta, hanno portato le persone a trascurare il proprio benessere psicofisico, ovvero, ad interrompere quel delicato equilibrio che, da sempre, è instaurato tra la salute fisica e la salute mentale.

Trascurare il proprio benessere psicofisico vuol dire vivere costantemente con l’ansia e il disagio e queste due condizioni, sfortunatamente, con il tempo, possono compromettere la serenità e favorire patologie che, altrimenti, potrebbero essere evitate.

Seguire uno stile di vita sano e, di conseguenza, lavorare su stessi, magiare bene e fare regolare attività fisica è importante per preservare il proprio benessere psicofisico e, di conseguenza, vivere la vita con maggiore serenità.

Benessere psicofisico: come preservarlo con movimento e alimentazione

Una corretta alimentazione fornisce all’organismo tutti i macronutrienti che gli sono necessari per lavorare e continuare a lavorare bene, vivere più a lungo e in salute, preservare il peso forma e avere l’energia necessaria per affrontare la quotidianità. Allo stesso tempo, non conta solo cosa mangiare, ma anche come mangiare. Ad esempio, non va bene saltare i pasti, mangiare mentre si parla, mangiare in piedi o di corsa tra una pausa e l’altra. E’ importante fare dei pasti completi e bilanciati, da consumare lentamente.

La dieta ideale è una dieta sostenibile nel tempo, ovvero, uno stile alimentare che non ammette privazioni e assicura all’organismo tutti i macronutrienti di cui ha bisogno per continuare a funzionare correttamente, come, ad esempio, legumi, cereali integrali, un consumo regolare di pesce e pollame, più frutta e verdura, un consumo moderato di carne rossa e latticini.

Strettamente connesso alla sana alimentazione vi è l’esercizio fisico regolare, che aiuta non solo a distrarre la mente, ma anche ad allenare il corpo e a mantenerlo attivo, funzionante e in salute. Se una sana alimentazione aiuta a perdere peso, infatti, l’allenamento e, in generale, il movimento, aiutano a preservare il peso forma e, di conseguenza, a ridurre il rischio di contrarre patologie legate al peso in eccesso.

